Alyona аlyona выпустила новый клип к треку "Мамин суп" (видео)

В новом клипе alyona alyona углядели отсылки к Дэвиду Линчу.

Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona выпустила новый клип к треку "Мамин суп".

Клип, снятый в психоделическом стиле, размещен на канале рэперши в YouTube.

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Сначала в кадре семья певицы готовит на кухне борщ, в это время alyona alyona ходит по квартире и читает рэп. Далее неожиданно на экране появляются двое мужчин. Они сидят в соседней комнате и обсуждают философские вопросы, в частности, свободу выбора и значение слов. Но общаются собеседники задом наперед. На экране диалог сопровождают субтитры. С каждой минутой клип становится все больше сюрреалистичным. Вот кулер с водой превращается в человеческую голову, микроволновку и босую ногу с яблоком. Далее зрители видят программу для монтажа, в которой создавался этот клип. Затем на экране появляются танцующие вместо семьи геометрические фигуры.

"Мамин суп" объединил разных, творческих и неординарных людей на съемочной площадке", – прокомментировала alyona alyona.