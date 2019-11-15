"Мисс Украина Вселенная 2019" отказали в американской визе (фото)

Красавица должна прибыть в США 27-го ноября.

14-го ноября победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота, которая должна представить страну на "Мисс Вселенная" 8-го декабря в Атланте, получила отказ в американской визе.

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Об этом сообщила председатель оргкомитета конкурса Анна Филимонова на своей странице в Facebook.

Суббота должна прибыть в США 27-го ноября и еще может получить визу. Но для ускорения процесса и его положительного решения Филимонова решила обратиться к послу Уильяму Тейлору с открытым письмом, текст которого она опубликовала в соцсети.

Как сообщалось, победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" стала 26-летняя красавица из Запорожья Анастасия Суббота.