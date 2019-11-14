"Танцы со звездами": в полуфинале шоу на паркет выйдут судьи

В тринадцатом прямом эфире каждая из пар продемонстрирует три номера.

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится долгожданный полуфинал "Танцев со звездами", после окончания которого станут известны имена суперфиналистов.

За кубок победителя пока соревнуются только четыре пары, и конкуренция становится еще ожесточеннее, передает ТСН.

В тринадцатом прямом эфире каждая из пар продемонстрирует три номера: один танец с классической бальной программы, второй - вместе с одним из судей проекта, который и поставит хореографию, и третий – "Танец за жизнь". На этот раз его будут выполнять все пары одновременно, еще до начала "Шоу результатов".

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Так, пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой танцевать зажигательный фристайл под популярный хит Дженнифер Лопес Get right вместе с эмоциональным судьей проекта - Франсиско Гомесом.

Самая драматичная пара проекта Ксения Мишина и Женя Кот продемонстрируют фьюжн под необычную аранжировку музыки Петра Чайковского из балета "Щелкунчик" - Dance of the sugar plum fairy. Вместе с парой на паркете станцует черный лебедь, прима-балерина Екатерина Кухар, которая в одиннадцатом эфире приняла вызов от Ксении.

Олимпийская призерка Анна Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым и Владом Ямой покажут танго, которое для пары поставил судья проекта.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар выйдут на паркет вместе с легендарным балетмейстером Григорием Чапкисом и исполнят вальс.

Согласно правилам проекта, номер с судьями будут оценивать только три члена жюри, которые не задействованы в постановке.