Фаворитка шоу "Танцы со звездами" показала фигуру в полупрозрачном наряде (фото)
Украинская актриса Ксения Мишина, фаворитка шоу "Танцы со звездами" решила побаловать своих поклонников свежими фото в сценическом наряде.
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Звезда поблагодарила поклонников за первые 100 тысяч в Instagram и показала снимок в нежно-кремовом платье, которое она, как видно, надела без нижнего белья - без лифчика.
"Друзья, вас 100 тысяч! Целая армия моих. Люблю! Спасибо за веру и поддержку... Благодарность до луны и обратно", - написала Мишина.
Полупрозрачный наряд выгодно подчеркнул фигуру актрисы и оголил ее красивую спину. В сети в восторге от нового образа Ксении: "Невероятная", "Космическая", "Прекрасная".
Напомним, что во время прошлого эфира шоу "Танцы со звездами" Анна Ризатдинова и Александр Прохоров танцевали фристайл с элементами балета. После выступления Анне стало плохо.