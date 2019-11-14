Первый наследник британской короны принц Чарльз празднует день рождения

Сегодня представитель британской королевской семьи, самый долгождущий наследник отмечает 71-летие.

Принцу Чарльзу сегодня, 14 ноября, исполняется 71. Старший сын британской королевы Елизаветы II имеет все шансы стать самым старым королем, который займет британский престол за всю историю страны.

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До него старейшим монархом в Британии был Уильям IV, он стал королем в 64. В отличие от прошлого года, нынешнее празднование будет скромнее.

Принц Уэльский сейчас находится в Индии с визитом. Позже к нему присоединится его жена Камилла. Его Высочество совершил 10-ю поездку в страну. Там он встретился с Кэти Перри - известные личности вместе поддержали организации по борьбе с нищетой и неравенством в Южной Азии.

С днем рождения принца Чарльза уже поздравили его сыновья - принц Уильям и принц Гарри.

Так на странице в Instagram герцогов Кембриджских появилось фото принца Чарльза с его внуком - принцем Луи и двумя сыновьями со словами поздравления с днем рождения.

Герцог и герцогиня Сассекские на своей странице в Instagram также поздравили принца Чарльза, разместив архивную фотографию с изображением их маленького сына Арчи на руках у принца Гарри и принца Чарльза, стоящего рядом.

"С днем рождения Его Королевское Высочество Принца Уэльского - сэр, папа, дедушка!" - говорится в подписи под фото.