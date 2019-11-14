Первый наследник британской короны принц Чарльз празднует день рождения
Принцу Чарльзу сегодня, 14 ноября, исполняется 71. Старший сын британской королевы Елизаветы II имеет все шансы стать самым старым королем, который займет британский престол за всю историю страны.
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До него старейшим монархом в Британии был Уильям IV, он стал королем в 64. В отличие от прошлого года, нынешнее празднование будет скромнее.
Принц Уэльский сейчас находится в Индии с визитом. Позже к нему присоединится его жена Камилла. Его Высочество совершил 10-ю поездку в страну. Там он встретился с Кэти Перри - известные личности вместе поддержали организации по борьбе с нищетой и неравенством в Южной Азии.
The Prince of Wales attended a meeting of @thebritishasiantrust in Mumbai today. Musician @katyperry had heard about the work of the Trust and joined other supporters to learn more about the charity. The Trust, which HRH set up in 2007, aims to tackle widespread poverty and inequality in South Asia. #RoyalVisitIndia 📸 Sajal Kapoor
С днем рождения принца Чарльза уже поздравили его сыновья - принц Уильям и принц Гарри.
Так на странице в Instagram герцогов Кембриджских появилось фото принца Чарльза с его внуком - принцем Луи и двумя сыновьями со словами поздравления с днем рождения.
Герцог и герцогиня Сассекские на своей странице в Instagram также поздравили принца Чарльза, разместив архивную фотографию с изображением их маленького сына Арчи на руках у принца Гарри и принца Чарльза, стоящего рядом.
"С днем рождения Его Королевское Высочество Принца Уэльского - сэр, папа, дедушка!" - говорится в подписи под фото.