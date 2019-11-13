Мать онкобольной Анастасии Заворотнюк могут арестовать - СМИ

Владелица роскошной иномарки "Порше Панамера" "заработала" 332 штрафа за превышение скорости и другие нарушения.

Пока известная российская актриса Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, ее матери Валентине может грозить арест.

Дело в том, что она не оплатила более 300 штрафов за нарушение правил дорожного движения, пишет КП.

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"В мае этого года автомобиль был замечен в Москве на полосе для маршрутных такси. Штраф в 3 тыс. рублей не оплачен, и по закону возможно привлечение владельца по статье 20.25 КоАП за уклонение от исполнения административного наказания. А это уже подразумевает арест на срок до 15 суток. И таких неоплаченные штрафов, по которым вышли сроки и возможен арест, у Валентины Борисовны еще девять. Все получены в июне-июле этого года: где-то автовладелица нарушила правила парковки, где-то слишком разогналась", - отмечает СМИ.

По информации издания, уже накопилось 332 крупных и мелких нарушений ПДД.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее муж Чернышев воздерживался от выступлений.