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Дженнифер Энистон поделилась неожиданным фото в сети

10:05, 14 ноября 2019
Звезды
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Энистон прекрасно выглядит даже без макияжа / instagram.com/jenniferaniston

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в автомобиле. В руках она держит синюю чашку с надписью ее нового проекта "Утреннее шоу".

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Отметим, что актриса - одна из немногих, кто не стесняется демонстрировать свою природную красоту. Так, на снимке она предстала без макияжа, в повседневном образе и с собранными волосами.

Фото со звездой "Друзей" буквально взорвало Instagram - на момент публикации новости оно набрало более 3 миллионов лайков.

Как сообщалось, американский телеканал HBO начал переговоры с Warner Bros. о съемках продолжения культового сериала "Друзья".

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Теги: #фото#Дженнифер Энистон