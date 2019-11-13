Cериал "Друзья" может получить продолжение
09:50, 13 ноября 2019Кино и музыка
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Пока говорить о точном воссоединении друзей из одноименного сериала рано, однако переговоры с актерами уже стартовали.
Сериал "Друзья" могут возродить / Скриншот
Американский телеканал HBO начал переговоры с Warner Bros. о съемках продолжения культового сериала "Друзья".
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Источники The Hollywood Reporter утверждают, что предварительное согласие на съемки дали все главные герои сериала. Продюсеры продолжают согласовывать условия контрактов.
Вероятно, в продолжении сериала поклонники увидят Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лизу Кудроу, Дэвида Швиммера, Мэтта Леблана и Мэтью Перри.
Также HBO планирует привлечь к съемкам продолжения "Друзей" создателей сериала Дэвида Крейна и Марту Кауффман.
Ранее ироничные и трогательные пасхалки, посвящённые героям сериала «Друзья», появились в Google. Их сделали к юбилею шоу, первая серия которого вышла на экраны 22 сентября 1994 года.
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