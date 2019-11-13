Cериал "Друзья" может получить продолжение

Пока говорить о точном воссоединении друзей из одноименного сериала рано, однако переговоры с актерами уже стартовали.

Американский телеканал HBO начал переговоры с Warner Bros. о съемках продолжения культового сериала "Друзья". Читайте такжеДжо и Чендлера из "Друзей" признали лучшими экранными друзьями всех времен Источники The Hollywood Reporter утверждают, что предварительное согласие на съемки дали все главные герои сериала. Продюсеры продолжают согласовывать условия контрактов. Вероятно, в продолжении сериала поклонники увидят Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лизу Кудроу, Дэвида Швиммера, Мэтта Леблана и Мэтью Перри. Также HBO планирует привлечь к съемкам продолжения "Друзей" создателей сериала Дэвида Крейна и Марту Кауффман. Ранее ироничные и трогательные пасхалки, посвящённые героям сериала «Друзья», появились в Google. Их сделали к юбилею шоу, первая серия которого вышла на экраны 22 сентября 1994 года.

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