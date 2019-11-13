цей матеріал доступний українською

Cериал "Друзья" может получить продолжение

09:50, 13 ноября 2019
Кино и музыка
69 0
Сериал "Друзья" могут возродить / Скриншот

Читайте такжеДжо и Чендлера из "Друзей" признали лучшими экранными друзьями всех времен

Источники The Hollywood Reporter утверждают, что предварительное согласие на съемки дали все главные герои сериала. Продюсеры продолжают согласовывать условия контрактов.

Вероятно, в продолжении сериала поклонники увидят Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лизу Кудроу, Дэвида Швиммера, Мэтта Леблана и Мэтью Перри.

Также HBO планирует привлечь к съемкам продолжения "Друзей" создателей сериала Дэвида Крейна и Марту Кауффман.

Ранее ироничные и трогательные пасхалки, посвящённые героям сериала «Друзья», появились в Google. Их сделали к юбилею шоу, первая серия которого вышла на экраны 22 сентября 1994 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сериал#HBO