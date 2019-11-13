"Другое лицо": Ани Лорак не узнали на новом фото

Многие фаны и вовсе не узнали "диву" на втором снимке.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала два фото: на одном она улыбается, а на втором в том же образе она изображает серьезную, но выпячивает губы.

Читайте такжеАни Лорак сменила прическу и стала выглядеть еще моложе (фото)

"Какое настроение у вас сегодня? 1 или 2?", - спросила она в посте своих подписчиков.

Так, многие фаны и вовсе не узнали "диву" на втором фото, отмечая, что она на себя на нем не похожа. Некоторые поклонники считают, что артистка переборщила то ли с "уколами красоты", то ли с пластикой.

"Стильная", "Красавица", "Само совершенство", "На второй фотке - вообще не Вы, другое лицо, если бы не первая фотка, не узнал бы", "Какие глазки", "Вообще не узнать на втором фото", - пишут в комментариях.

Ранее украинская певица Тина Кароль разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена с короткими волосами.