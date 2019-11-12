Тина Кароль поразила неожиданной сменой внешности (фото)

Многим поклонникам, судя по комментариям под фото, понравился образ Кароль.

Украинская певица Тина Кароль разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена с короткими волосами.

"Хулиган Тина. Как вам такое comeback-перевоплощение на "Танцах со звездами"?" – подписаны фотографии.

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В кадре звезда предстала в дерзком наряде - джинсах, белой майке и кроссовках. На одно плечо она набросила черную кожаную куртку-косуху.

В этом образе артистка появилась в последнем эфире шоу "Танцы со звездами" во время исполнения песни "Зачем я знаю?". Под ее композицию танцевали участники проекта Ксения Мишина и Евгений Кот.

Многим поклонникам, судя по комментариям под фото, понравился образ Кароль.

Ранее Надя Дорофеева щегольнула на шоу "Танцы со звездами" стильным аутфитом.