Тина Кароль поразила неожиданной сменой внешности (фото)
12:14, 12 ноября 2019Звезды
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Многим поклонникам, судя по комментариям под фото, понравился образ Кароль.
Многие не узнали Кароль / instagram.com/tina_karol
Украинская певица Тина Кароль разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена с короткими волосами.
"Хулиган Тина. Как вам такое comeback-перевоплощение на "Танцах со звездами"?" – подписаны фотографии.
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В кадре звезда предстала в дерзком наряде - джинсах, белой майке и кроссовках. На одно плечо она набросила черную кожаную куртку-косуху.
В этом образе артистка появилась в последнем эфире шоу "Танцы со звездами" во время исполнения песни "Зачем я знаю?". Под ее композицию танцевали участники проекта Ксения Мишина и Евгений Кот.
Многим поклонникам, судя по комментариям под фото, понравился образ Кароль.
Ранее Надя Дорофеева щегольнула на шоу "Танцы со звездами" стильным аутфитом.
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