Сексуальная Эмили Ратаковски едва вместила грудь в узкий топ (фото)
18:54, 12 ноября 2019Звезды
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Менее чем за сутки снимок собрал полтора миллиона лайков.
Американская модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала соблазнительный снимок.
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Фото было обнародовано на ее Instagram-странице.
Модель позировала в узком белом топе, из которого частично виднелась ее внушительного размера грудь.
Менее чем за сутки снимок собрал полтора миллиона лайков.
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