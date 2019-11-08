Супермодель Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера (фото)

Актриса продемонстрировала роскошную фигуру.

Известная американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена с голой грудью, прикрыв ее леопардовой шляпой.

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"Надеюсь, у вас хороший день", - написала в посте модель. На прикрепленном снимке Эмили продемонстрировала роскошную фигуру: идеальный пресс и сочную грудь.

Видно, что Ратаковски позирует на пляже, ее лица практически не видно.

Модель родилась 7 июня 1991 года. Она имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.

В 14 лет Ратаковски подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.

По данным СМИ, при росте 171 см Эмили весит 51-52 кг, а ее параметры - 89-61-87.

Ратаковски известна своими фото топлес, а также по ролям в сериале "Антураж", фильме "128 ударов сердца в минуту", "Исчезнувшей" Финчера, клипу Димы Билана "Неделимые".

Ранее Ратаковски опубликовала снимок, на котором позирует в купальнике с другом и собаками.