Скандальная супермодель Эмили Ратаковски похвасталась прелестями в бикини (фото)

Эмили Ратаковски сделала карьеру благодаря съемкам топлес.

Знаменитая во всем мире 28-летняя супермодель и актриса Эмили Ратаковски не устает радовать своих фанатов откровенными фото.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует в купальнике с другом и собаками. "Калифорния", - коротко подписала Ратаковски кадр.

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Так, фото получилось очень соблазнительным: на нем модель сидит на коленках на кресле в черном бикини, выпятив пятую точку. На снимке можно разглядеть идеальную фигуру девушки: подкаченные ягодицы, стальной пресс и сочную грудь.

В комментариях к снимку большинство фанов супермодели пишет, что она прекрасно выглядит, и восхищается ее фигурой.

По данным СМИ, при росте 171 см Эмили весит 51-52 кг, а ее параметры - 89-61-87.

Ратаковски известна своими фото топлес, а также по ролям в сериале "Антураж", фильме "128 ударов сердца в минуту", "Исчезнувшей" Финчера, клипу Димы Билана "Неделимые".