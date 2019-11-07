Настя Каменских в дерзком образе украсила обложку журнала (фото)
17:30, 07 ноября 2019Звезды
319 0
На обложке артистка предстала в одном из образов для ее клипа на песню Elefante.
Каменских украсила обложку журнала / instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, порадовала своих фанатов новым достижением - она появилась на обложке украинского журнала "Теленеделя".
Читайте такжеВ Instagram Анастасии Заворотнюк появилось фото с мужем
"Пока я нахожусь в Мексике, в Украине вышло новое интервью, в котором откровенно рассказала о том, что мотивирует меня и помогает идти дальше к своей мечте", - рассказала артистка в Instagram.
На обложке Настя предстала в одном из образов для ее клипа на песню Elefante: в черном латексном боди, аккуратно собранными волосами и оправой-иммитацией очков в виде черной пантеры.
Ранее Настя Каменских в облегающей юбке и топе произвела фурор в Мексике.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter