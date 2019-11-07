Настя Каменских в дерзком образе украсила обложку журнала (фото)

На обложке артистка предстала в одном из образов для ее клипа на песню Elefante.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, порадовала своих фанатов новым достижением - она появилась на обложке украинского журнала "Теленеделя".

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"Пока я нахожусь в Мексике, в Украине вышло новое интервью, в котором откровенно рассказала о том, что мотивирует меня и помогает идти дальше к своей мечте", - рассказала артистка в Instagram.

На обложке Настя предстала в одном из образов для ее клипа на песню Elefante: в черном латексном боди, аккуратно собранными волосами и оправой-иммитацией очков в виде черной пантеры.

Ранее Настя Каменских в облегающей юбке и топе произвела фурор в Мексике.