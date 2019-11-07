Настя Каменских в облегающей юбке и топе произвела фурор (фото)
10:28, 07 ноября 2019Звезды
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На эфир исполнительница пришла в эффектном наряде.
Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, посетила редакцию модного издания EstiloDF в Мехико, а также программу Televisa.
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На своей странице в Instagram артистка показала новый яркий образ, которые выбрала для эфира. Она пришла в эффектном наряде - в облегающей черной юбке с цветочным принтом и черном кожаном топе, декорированном металлическими вставками.
Дополнила образ Каменских черными босоножками на шпильке и кудрявыми распущенными волосами.
Ранее сообщалось, что Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, отправилась в Мехико, где принялась за раскрутку нового хита Elefante.
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