Настя Каменских в облегающей юбке и топе произвела фурор (фото)

На эфир исполнительница пришла в эффектном наряде.

Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, посетила редакцию модного издания EstiloDF в Мехико, а также программу Televisa.

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На своей странице в Instagram артистка показала новый яркий образ, которые выбрала для эфира. Она пришла в эффектном наряде - в облегающей черной юбке с цветочным принтом и черном кожаном топе, декорированном металлическими вставками.

Дополнила образ Каменских черными босоножками на шпильке и кудрявыми распущенными волосами.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, отправилась в Мехико, где принялась за раскрутку нового хита Elefante.