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Настя Каменских в облегающей юбке и топе произвела фурор (фото)

10:28, 07 ноября 2019
Звезды
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Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux

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На своей странице в Instagram артистка показала новый яркий образ, которые выбрала для эфира. Она пришла в эффектном наряде - в облегающей черной юбке с цветочным принтом и черном кожаном топе, декорированном металлическими вставками.

Дополнила образ Каменских черными босоножками на шпильке и кудрявыми распущенными волосами.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, отправилась в Мехико, где принялась за раскрутку нового хита Elefante.

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Теги: #фото#Настя Каменских