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"Не могу сказать, что люблю": Светлана Лобода удивила новым фото

13:57, 07 ноября 2019
Звезды
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Лобода щегольнула стильным "луком" / instagram.com/lobodaofficial

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"Не могу сказать, что люблю я осень... Холодно", - написала она в посте, к которому прикрепила фото, где позирует в осеннем "луке".

В кадре артистка позирует в черной куртке-косухе, джинсах и рубашке с оригинальным принтом. Дополнила образ Лобода стильными очками.

Фаны удивлены, что на фото Светлана предстала без привычной идеальной укладки с копной волос.

Ранее Настя Каменских в облегающей юбке и топе произвела фурор в Мехико.

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Теги: #фото#Светлана Лобода