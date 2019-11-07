"Не могу сказать, что люблю": Светлана Лобода удивила новым фото
13:57, 07 ноября 2019Звезды
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Дополнила образ артистка стильными очками.
Лобода щегольнула стильным "луком" / instagram.com/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода поделилась на своей странице в Instagram признанием.
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"Не могу сказать, что люблю я осень... Холодно", - написала она в посте, к которому прикрепила фото, где позирует в осеннем "луке".
В кадре артистка позирует в черной куртке-косухе, джинсах и рубашке с оригинальным принтом. Дополнила образ Лобода стильными очками.
Фаны удивлены, что на фото Светлана предстала без привычной идеальной укладки с копной волос.
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