Легендарную Катрин Денев госпитализировали во Франции - СМИ
Легедарную франзускую актрису Катрин Денев, которая летом посетила Одесский кинофестиваль, была госпитализирована из-за серьезного недомогания.
Читайте такжеЛегендарная актриса Катрин Денев прибыла в Украину (видео)
Как сообщает ТСН со ссылкой на издание Le Parisien, 76-летнюю звезду в ночь на среду доставили в одну из парижских больниц "в тяжелом состоянии", однако никаких подробностей больше не сообщается.
Известно лишь, что в ее случае нужны были "углубленные исследования".
Катрин Денев - известная французская актриса, символ французского кинематографа.
Катрин стала звездой еще на старте своей карьеры, в 1964 году, когда сыграла Женевьеву в ленте "Шербурские зонтики", которая получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.