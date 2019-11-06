Легендарную Катрин Денев госпитализировали во Франции - СМИ

Актрису доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Легедарную франзускую актрису Катрин Денев, которая летом посетила Одесский кинофестиваль, была госпитализирована из-за серьезного недомогания.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на издание Le Parisien, 76-летнюю звезду в ночь на среду доставили в одну из парижских больниц "в тяжелом состоянии", однако никаких подробностей больше не сообщается.

Известно лишь, что в ее случае нужны были "углубленные исследования".

Катрин Денев - известная французская актриса, символ французского кинематографа.

Катрин стала звездой еще на старте своей карьеры, в 1964 году, когда сыграла Женевьеву в ленте "Шербурские зонтики", которая получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.