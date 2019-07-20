В Одессе Катрин Денев заявила, что повезет с собой в Париж семена украинских помидор

Посмотреть на кинозвезду пришли около 1,5 тысяч человек. Место встречи со знаменитостью пришлось срочно менять.

В Одессе на творческую встречу с французской актрисой Катрин Денев пришли около 1,5 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня днем мероприятие состоялось в Одесском академическом театре музыкальной комедии, который задействован в качестве большой площадки на время проведения 10-го Одесского международного кинофестиваля – в виде Фестивального дворца.

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Изначально встреча с Денев планировалась в другом месте (в одном из кинотеатров города), но в последний момент из-за огромного числа желающих увидеть «звезду», мероприятие перенесли в вышеназванный театр, куда пришло около 1,5 тысячи человек.

Собравшиеся встретили актрису стоя и длительными аплодисментами.

Она рассказала о своей карьере, некоторых аспектах личной жизни, поделилась взглядами на творческие аспекты профессии.

«Когда мне предлагают участие в новом фильме, в первую очередь, обращаю внимание на историю, сюжет. И, если мне нравится, могу в картине согласиться даже на второстепенную роль», - сказала Денев.

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Она отметила, что у нее было обычное детство – кроме нее в семье воспитывалось еще трое детей и поэтому матери приходилось много работать.

Актриса акцентировала, что ей очень понравилась Одесса, в частности, атмосферой, большим количеством деревьев, архитектурой. Город она охарактеризовала тремя словами: «Свет, радость, красота».

Отвечая на просьбу дать оценку происходящему между Россией и Украиной, она подчеркнула, что знает: Одесса – это Украина.

«Я рада, что сейчас нахожусь в Украине», - сказала актриса.

Кроме того, она поделилась с аудиторией своим пристрастием к работе «на огороде», добавив, что наслышана о качестве украинских помидор.

«Украинские помидоры – лучшие в мире, но, чтобы вырастить такие, нужен, в частности, особый климат… Хочу семена украинских томатов повести с собой в Париж», - добавила Денев.

После окончания творческой встречи актриса раздавала автографы всем желающим.

Как сообщал УНИАН, 10-й Одесский международный кинофестиваль проходит с 12 по 20 июля. Знаменитая французская актриса Катрин Денев – специальный гость фестиваля.