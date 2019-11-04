Украинка MARUV получила премию MTV как лучшая российская певица (фоторепортаж)

Среди почетных гостей на шоу присутствовали звезда мирового футбола Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес, голландская супермодель Даутцен Крус, испанская актриса Пас Вега, пуэрто-риканская супермодель Джоан Смоллс и многие другие.

В воскресенье, 3 ноября, в испанской Севилье состоялась ежегодная церемония вручения престижной премии Европейские музыкальные награды MTV- MTV EMA. Красочное шоу собрало множество знаменитостей.

Читайте такжеЛидер Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип (видео)В частности, среди почетных гостей присутствовали звезда мирового футбола Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес, голландская супермодель Даутцен Крус, испанская актриса Пас Вега, пуэрто-риканская супермодель Джоан Смоллс и многие другие.

Украинских поклонников поп-музыки удивил тот факт, что в номинации «Лучший российский исполнитель» была представлена MARUV. Она же и получила в итоге премию MTV. Певица лично приехала в Севилью за ней.

Видео с церемонии певица размещала в своих InstaStories. В них же она поблагодарила всех российских фанатов, которые голосовали за нее.