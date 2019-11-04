Без Лободы: фронтмена Rammstein заметили в компании известной порнозвезды

Пара попала в объективы папарацци, когда прогуливалась, держать за руки.

Фронтмен немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн, которому СМИ неоднократно приписывали отношения с украинской певицой Светланой Лободой, был замечен в Нью-Йорке с 24-летней порноактрисой Шарлоттой Сартр.

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Как сообщает немецкое издание Stern, пара попала в объективы папарацци, когда прогуливалась, держать за руки.

Отмечается, что Сартр хорошо известна как звезда эротики и порно. Она испытывает слабость к готической эстетике – Instagram актрисы забит мрачными фото к Хэллоуину, где она лежит в гробу и предстает в образе мертвой невесты.

Фотография Линдеманна и Сартр засветилась в фан-группе «Rammstein | Энциклопедия» соцсети «Вконтакте».

Пользователи утверждают, что Сартр писала в сториз cвоего Instagram о совместной работе с Линдеманном. Ее голос был записан для вступления к клипу на песню Knebel.

Напомним, певица Светлана Лобода в свой день рождения опубликовала в Instagram совместный снимок со своими друзьями. В кадре можно увидеть Линдеманна, от которого, по слухам, она родила в прошлом году дочь Тильду.