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Бывший агент Banksy показал фото художника (фото)

17:31, 31 октября 2019
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steve lazarides

Об этом сообщает CNN.

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Фото со спины художника появятся в автобиографической книге о нем, которая поступит в продажу в декабре 2019 года.

На «слитых» в сеть фотографиях видно, как мужчина среднего телосложения наносит на кирпичные уличные стены изображения через трафарет, что стало изюминкой стиля Бэнкси.

steve lazarides

На всех снимках лицо художника скрыли.

Отмечается, что Лазаридес стал агентом художника после того, как случайно сфотографировал его в 1997 году.

Как сообщал УНИАН, Бэнкси открыл оригинальный интернет-магазин, в котором покупатель определяется случайным образом.

“Я открыл магазин. Он называется Gross Domestic Product («Валовой внутренний продукт»). В нем продаются картины, товары для дома и разочарования», - написал он.

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Теги: #Великобритания#искусство#Бэнкси