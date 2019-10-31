Бывший агент Banksy показал фото художника (фото)

На «слитых» в сеть фотографиях видно, как мужчина среднего телосложения наносит на стены домов изображение через трафарет, что стало изюминкой стиля Banksy.

Фотограф Стив Лазаридес опубликовал фото загадочного британского художника Бэнкси, у которого он работал агентом 11 лет.

Об этом сообщает CNN.

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Фото со спины художника появятся в автобиографической книге о нем, которая поступит в продажу в декабре 2019 года.

На «слитых» в сеть фотографиях видно, как мужчина среднего телосложения наносит на кирпичные уличные стены изображения через трафарет, что стало изюминкой стиля Бэнкси.

На всех снимках лицо художника скрыли.

Отмечается, что Лазаридес стал агентом художника после того, как случайно сфотографировал его в 1997 году.

Как сообщал УНИАН, Бэнкси открыл оригинальный интернет-магазин, в котором покупатель определяется случайным образом.

“Я открыл магазин. Он называется Gross Domestic Product («Валовой внутренний продукт»). В нем продаются картины, товары для дома и разочарования», - написал он.