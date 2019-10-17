Товар выбирает покупателя: художник Бэнкси открыл оригинальный магазин

Посетители могут оформить заявку на понравившийся им предмет, но после этого система определит покупателей случайным образом.

Британский художник Бэнкси открыл оригинальный интернет-магазин, в котором покупатель определяется случайным образом.

Об этом таинственный художник сообщил в Instagram.

“Я открыл магазин. Он называется Gross Domestic Product («Внутренний валовой продукт»). В нём продаются картины, товары для дома и разочарование», - написал он.

Отличительной чертой онлайн-магазина является необычный способ распределения товаров. Посетители могут оформить заявку на понравившийся им предмет, но после этого система определит покупателей случайным образом. Каждый сможет приобрести не более одного предмета.

Также разработчики сделали необычный способ подтверждения заказа – от покупателей требуют написать небольшое эссе на тему «Важно ли искусство?».

Как сообщал УНИАН, ранее известный анонимный уличный художник Бэнкси открыл на Юге Лондона «магазин», который по сути представляет из себя арт-объект, так как двери в магазин не открываются. Тем не менее приобрести работы художника можно в интернете.