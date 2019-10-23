41-летняя Ани Лорак сменила имидж (фото)
19:49, 23 октября 2019Звезды
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Новый образ молодит исполнительницу.
Лорак постоянно удивляет фанов / instagram.com/anilorak
Похоже, 41-летняя опальная украинская певица Ани Лорак решилась на смену имиджа – звезда подстригла челку.
Новый образ артистки увидели ее подписчики в Instagram. Так, в своей stories Каролина опубликовала кадры, на которых позирует с новой прической и черном мини-платье в пайетки. Новый образ молодит Лорак.
Так, в кадрах "дива" приглашает своих поклонников в Казахстане на свои концерты, которые пройдут 1 и 2 ноября в Алматы и Нур-Султане.
Ранее Ани Лорак дала интервью для российского глянцевого журнала OK! и попала на его обложку. Многие фаны сочли фото артистки неудачным.
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