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41-летняя Ани Лорак сменила имидж (фото)

19:49, 23 октября 2019
Звезды
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Лорак постоянно удивляет фанов / instagram.com/anilorak

Новый образ артистки увидели ее подписчики в Instagram. Так, в своей stories Каролина опубликовала кадры, на которых позирует с новой прической и черном мини-платье в пайетки. Новый образ молодит Лорак.

Так, в кадрах "дива" приглашает своих поклонников в Казахстане на свои концерты, которые пройдут 1 и 2 ноября в Алматы и Нур-Султане.

Ранее Ани Лорак дала интервью для российского глянцевого журнала OK! и попала на его обложку. Многие фаны сочли фото артистки неудачным.

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Теги: #Ани Лорак#Лорак