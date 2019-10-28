цей матеріал доступний українською

Светлана Лобода напугала сеть постом в Instagram (фото)

21:53, 28 октября 2019
Звезды
487 0
Лобода показала новое фото / instagram.com/lobodaofficial

Читайте такжеСветлана Лобода соблазнила сеть провокационными позами (фото)

"Никогда не поздно сказать "прощай", - подписала артистка снимки, на которых она стоит на сцене в откровенном красном платье с "экстремальным" декольте и машет рукой.

Пользователей сети не на шутку взволновал этот пост: "Меня пугает эта фраза…", "Надеюсь, вы не заболели?", "Надеюсь, не "прощай"  своему альбому?", "Прощай?" "Уходите?".

Ранее певица Светлана Лобода в свой день рождения опубликовала в Instagram совместный снимок со своими друзьями. В кадре можно увидеть немецкого музыканта Тилля Линдеманна, от которого, по слухам, она родила в прошлом году дочь Тильду.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Светлана Лобода