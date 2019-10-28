Светлана Лобода напугала сеть постом в Instagram (фото)
21:53, 28 октября 2019Звезды
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Неоднозначный пост артистки не на шутку взволновал ее фанов.
Лобода показала новое фото / instagram.com/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода, недавно отпраздновавшая свой 37-й день рождения, обеспокоила подписчиков постом в Instagram.
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"Никогда не поздно сказать "прощай", - подписала артистка снимки, на которых она стоит на сцене в откровенном красном платье с "экстремальным" декольте и машет рукой.
Пользователей сети не на шутку взволновал этот пост: "Меня пугает эта фраза…", "Надеюсь, вы не заболели?", "Надеюсь, не "прощай" своему альбому?", "Прощай?" "Уходите?".
Ранее певица Светлана Лобода в свой день рождения опубликовала в Instagram совместный снимок со своими друзьями. В кадре можно увидеть немецкого музыканта Тилля Линдеманна, от которого, по слухам, она родила в прошлом году дочь Тильду.
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