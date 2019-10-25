"Восковая кукла": Алла Пугачева показала лицо крупным планом и разочаровала поклонников (фото)
19:57, 25 октября 2019Звезды
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В комментариях многие восхищены красотой артистки, но нашлись и хейтеры.
Концерт Пугачевой покажут в кинотеатрах / instagram.com/alla_orfey
70-летняя российская и советская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram новое селфи, на котором показала лицо крупным планом.
В своем посте артистка анонсировала киноверсию своего юбилейного концерта, которую покажут в кинотеатрах.
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"До встречи на экранах кинотеатров вашего города. "Тот самый концерт", 31 октября", - написала Алла Борисовна.
На фото в посте Пугачева предстала в черной шляпе, коралловой кофте и с ярким макияжем. Видно, что с румянами Примадонна перестаралась.
В комментариях многие восхищены красотой артистки, но нашлись и хейтеры: "Восковая кукла", "Не надо так близко фотографировать себя", "Ужасное фото".
Ранее в сети появилось фото Аллы Пугачевой и ее дочери Кристины Орбакайте, на котором обе певицы позируют без макияжа.
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