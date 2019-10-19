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В сеть "слили" фото Аллы Пугачевой без макияжа

17:56, 19 октября 2019
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Пугачева и Орбакайте без макияжа / фан-страница Лизы Галкиной в Instagram

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Снимок опубликован на фан-странице младшей дочери Примадонны Лизы в Instagram. В кадре женщины делают селфи без макияжа, показав лица крупными планами.

"Дочки-матери", – написано под фотографией. В сети сразу же обратили внимание на внешнее сходство артисток: "Близняшки", "Одинаковые", "Одно лицо".

Ранее 70-летняя Алла Пугачева показала на фото постаревшее лицо крупным планом.

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Теги: #фото#Алла Пугачева