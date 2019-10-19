В сеть "слили" фото Аллы Пугачевой без макияжа
17:56, 19 октября 2019Звезды
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На снимке Алла Борисовна позирует со старшей дочерью.
Пугачева и Орбакайте без макияжа / фан-страница Лизы Галкиной в Instagram
В сети появилось фото Аллы Пугачевой и ее дочери Кристины Орбакайте, на котором обе певицы позируют без макияжа.
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Снимок опубликован на фан-странице младшей дочери Примадонны Лизы в Instagram. В кадре женщины делают селфи без макияжа, показав лица крупными планами.
"Дочки-матери", – написано под фотографией. В сети сразу же обратили внимание на внешнее сходство артисток: "Близняшки", "Одинаковые", "Одно лицо".
Ранее 70-летняя Алла Пугачева показала на фото постаревшее лицо крупным планом.
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