В сеть "слили" фото Аллы Пугачевой без макияжа

На снимке Алла Борисовна позирует со старшей дочерью.

В сети появилось фото Аллы Пугачевой и ее дочери Кристины Орбакайте, на котором обе певицы позируют без макияжа.

Читайте такжеТомный взгляд и сочные губы: 70-летняя Алла Пугачева поразила новым фото

Снимок опубликован на фан-странице младшей дочери Примадонны Лизы в Instagram. В кадре женщины делают селфи без макияжа, показав лица крупными планами.

"Дочки-матери", – написано под фотографией. В сети сразу же обратили внимание на внешнее сходство артисток: "Близняшки", "Одинаковые", "Одно лицо".

Ранее 70-летняя Алла Пугачева показала на фото постаревшее лицо крупным планом.