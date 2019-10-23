Бабушка – королева: любимая внучка Елизаветы II не знала о ее титуле

К слову, Луиза не единственная, кто не знает всей правды об устройстве королевской семьи.

Оказывается, не только «простые смертные» плохо разбираются в королевских титулах и подробностях жизни монарших особ. Так, даже любимая внучка королевы Елизаветы II Луиза понятия не имела о титуле своей бабушки.

Забавной историей в эфире Sky News поделилась невестка Ее Величества Софи графиня Уессекская, мама 15-летней леди Луизы Виндзор, пишет 1+1.

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Члены королевской семьи давно считают девочку любимицей Елизаветы II. А все потому, что Луиза живет вблизи Виндзорского замка (любимой резиденции Ее Величества) и каждые выходные наведывается к уважаемой бабушке на чай. И несмотря на такие близкие отношения об исключительном статусе своей родственницы она узнала от детей в школе.

Однажды первоклассница Луиза вернулась домой и сказала маме, что не понимает, почему одноклассники называют ее бабушку королевой. Тогда Софи наконец объяснила дочке, что бабушка и Ее Величество – один и тот же человек.

К слову, Луиза не единственная, кто не знает всей правды об устройстве королевской семьи. Так, юному принцу Джорджу еще не сообщили, что в будущем он станет королем Британии. Родители мальчика Кейт Миддлтон и принц Уильям убеждены, что шестилетнему школьнику пока рано погружаться в подробности своего официального статуса.