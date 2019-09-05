Герцогиня Кембриджская и принц Уильям отвели детей в школу (фоторепортаж)

Кембриджи имели очень счастливый вид, а вот их дети были не такими радостными.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин и принц Уильям вместе со своими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой появились на пороге школы Thomas's Battersea, где сегодня начинает обучение 4-летняя принцесса Шарлотта.

Если принца Джорджа в 2017 году в первый класс в эту же школу сопровождал только отец – принц Уильям, потому что герцогиня Кэтрин была беременна третьим ребенком и страдала от сильного токсикоза, то принцессу Шарлотту сопровождают оба родителя, пишет ТСН.uа.

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Принцесса одета в школьную форму, как и ее старший брат. Принц Уильям в голубой рубашке, синем пиджаке и коричневых брюках (кстати, его образ очень похож на образ в 2017 году), а герцогиня Кэтрин в красивом платье с цветочным принтом сиреневого цвета от Michael Kors с тонким поясом на талии и туфлях-лодочках на каблуках. У герцогини сделана объемная укладка, а на лице - легкий макияж в теплых оттенках.

Кембриджи имели очень счастливый вид, а вот их дети были не такими радостными. Принц Джордж, как всегда, был серьезным, а его сестра, похоже, немного волновалась, потому что пряталась за маминой юбкой.

Что же известно о школе, где будет учиться Шарлотта. В британских СМИ пишут, что в Thomas's Battersea очень хорошие музыкальные кружки, а также много спортивных занятий. Учебный день в этой школе начинается в 8.30 утра и заканчивается в 16.00. Также в школе существуют дополнительные кружки, многие из которых – спортивные.

Здесь изучают французский язык. Выпускники этой школы потом поступают в лучшие учебные заведения страны - Итон, Мальборо и Веллингтон. Наверняка Шарлотту, как и ее старшего брата Джорджа, ждет хорошее будущее.