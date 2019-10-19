Тина Кароль покорила поклонников волнующими изгибами тела (фото)
19:59, 19 октября 2019Звезды
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Поп-дива выбрала наряд от бренда Roland Mouret.
У Кароль роскошная фигура / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает соблазнять своих фанов сексуальными и в то же время стильными "луками".
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В этот раз артистка на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором предстала в красном платье-футляре.
Поп-дива выбрала наряд от бренда Roland Mouret. Тина позирует в оригинальном ярком платье с сексуальным элементом – небольшим вырезом в области плеча. Акцент Кароль сделала не только на одежду, но и на сочные губы.
Фанаты в восторге от такого снимка с любимой певицей: "Ты так опасна!", "Очень красивое платье", "Шикарная", "Какая стройная!".
Напомним, в шестом прямом эфире проекта "Танцы со звездами" ведущая Тина Кароль появилась в образе миссис Смит.
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