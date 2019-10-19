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Тина Кароль покорила поклонников волнующими изгибами тела (фото)

19:59, 19 октября 2019
Звезды
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У Кароль роскошная фигура / instagram.com/tina_karol

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В этот раз артистка на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором предстала в красном платье-футляре.

Поп-дива выбрала наряд от бренда Roland Mouret. Тина позирует в оригинальном ярком платье с сексуальным элементом – небольшим вырезом в области плеча. Акцент Кароль сделала не только на одежду, но и на сочные губы. 

Фанаты в восторге от такого снимка с любимой певицей: "Ты так опасна!", "Очень красивое платье", "Шикарная", "Какая стройная!".

Напомним, в шестом прямом эфире проекта "Танцы со звездами" ведущая Тина Кароль появилась в образе миссис Смит.

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Теги: #фото#Тина Кароль