Тина Кароль покорила поклонников волнующими изгибами тела (фото)

Поп-дива выбрала наряд от бренда Roland Mouret.

Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает соблазнять своих фанов сексуальными и в то же время стильными "луками".

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В этот раз артистка на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором предстала в красном платье-футляре.

Поп-дива выбрала наряд от бренда Roland Mouret. Тина позирует в оригинальном ярком платье с сексуальным элементом – небольшим вырезом в области плеча. Акцент Кароль сделала не только на одежду, но и на сочные губы.

Фанаты в восторге от такого снимка с любимой певицей: "Ты так опасна!", "Очень красивое платье", "Шикарная", "Какая стройная!".

Напомним, в шестом прямом эфире проекта "Танцы со звездами" ведущая Тина Кароль появилась в образе миссис Смит.