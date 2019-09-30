Тина Кароль поразила сексуальным аутфитом на шоу "Танцы со звездами" (фото, видео)

Ведущая произвела фурор новым "луком".

В шестом прямом эфире проекта "Танцы со звездами" ведущая Тина Кароль предстала в образе миссис Смит.

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Темой этого выпуска шоу был "Вечер кинофильмов". Об этом сообщалось на официальной странице "Танцев" в Instagram.

Так, на Кароль было черное обтягивающее платье на тонких бретельках, с откровенным декольте и высоким разрезом на бедре. Выглядела артистка очень сексуально. Соответствующие фото появились на фан-странице поп-звезды в Instagram и на ее аккаунте.

Дополнила эффектный образ исполнительница укладкой с локонами, серьгами и вечерним макияжем.

Ранее Тина Кароль появилась в кадре в ультракоротком обтягивающем розовом платье.