Тина Кароль поразила сексуальным аутфитом на шоу "Танцы со звездами" (фото, видео)
13:31, 30 сентября 2019Звезды
174 0
Ведущая произвела фурор новым "луком".
Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tinakarol_fantina
В шестом прямом эфире проекта "Танцы со звездами" ведущая Тина Кароль предстала в образе миссис Смит.
Читайте такжеСветлана Лобода "засветилась" на вечеринке в Киеве (фото, видео)
Темой этого выпуска шоу был "Вечер кинофильмов". Об этом сообщалось на официальной странице "Танцев" в Instagram.
Так, на Кароль было черное обтягивающее платье на тонких бретельках, с откровенным декольте и высоким разрезом на бедре. Выглядела артистка очень сексуально. Соответствующие фото появились на фан-странице поп-звезды в Instagram и на ее аккаунте.
Дополнила эффектный образ исполнительница укладкой с локонами, серьгами и вечерним макияжем.
Ранее Тина Кароль появилась в кадре в ультракоротком обтягивающем розовом платье.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter