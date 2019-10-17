"Похоже на мешок": на Настю Каменских обрушилась волна критики из-за наряда (фото)
Популярная украинская певица Настя Каменских порадовала своих фанов фото, на котором предстала в бирюзовом спортивном костюме оверсайз.
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"Бублик мой любимый, еще раз спасибо за костюм! Он идеальный", - написала артистка, поблагодарив дизайнера Анну Андрийчук-Завгороднюю.
Но фаны не разделили восторга Насти от этого "лука": многие назвали его мешковатым и начали спрашивать, не принадлежат ли эти вещи Потапу.
"Этот мешок?", "Рукава от Пьеро!", "Стесняюсь спросить, а он не великоват?", "Это костюмчик Потапа до похудения?", "Похоже на мешок", "Не понимаю смысла носить одежду на 5 размеров больше", "И живота не видно!", - пишут в комментариях к снимку.
Ранее Настя Каменских похвасталась новым стильным осенним "луком".