Похудевшая Настя Каменских показала стройные ножки (фото)

Судя по тени на снимке, Настю фотографировал ее муж Потап.

Популярная украинская певица Настя Каменских порадовала своих фанатов беззаботной фотосессией.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимки, на которых запечатлена в воздушном платье в цветочный принт, которое красиво развевается, а также черной кожаной куртке и высоких сапогах.

В кадре Каменских раскинула руки и прикрыла глаза, будто бежит навстречу фотографу. Видно, что она заметно похудела. "Сегодня ощущаю счастье по-особенному... ", - подписала счастливое фото поп-звезда.

Также исполнительница поделилась селфи, на котором зажмурилась и подставила лицо солнцу.

Ранее Настя Каменских похвасталась новым стильным осенним "луком".