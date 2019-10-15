Похудевшая Настя Каменских показала стройные ножки (фото)
10:40, 15 октября 2019Звезды
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Судя по тени на снимке, Настю фотографировал ее муж Потап.
Каменских очаровала фанатов / instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских порадовала своих фанатов беззаботной фотосессией.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимки, на которых запечатлена в воздушном платье в цветочный принт, которое красиво развевается, а также черной кожаной куртке и высоких сапогах.
В кадре Каменских раскинула руки и прикрыла глаза, будто бежит навстречу фотографу. Видно, что она заметно похудела. "Сегодня ощущаю счастье по-особенному... ", - подписала счастливое фото поп-звезда.
Также исполнительница поделилась селфи, на котором зажмурилась и подставила лицо солнцу.
Ранее Настя Каменских похвасталась новым стильным осенним "луком".
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