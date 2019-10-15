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Похудевшая Настя Каменских показала стройные ножки (фото)

10:40, 15 октября 2019
Звезды
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Каменских очаровала фанатов / instagram.com/kamenskux

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимки, на которых запечатлена в воздушном платье в цветочный принт, которое красиво развевается, а также черной кожаной куртке и высоких сапогах.

В кадре Каменских раскинула руки и прикрыла глаза, будто бежит навстречу фотографу. Видно, что она заметно похудела. "Сегодня ощущаю счастье по-особенному... ", - подписала счастливое фото поп-звезда.

Также исполнительница поделилась селфи, на котором зажмурилась и подставила лицо солнцу.

Ранее Настя Каменских похвасталась новым стильным осенним "луком".

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Теги: #фото#Настя Каменских