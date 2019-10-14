Настя Каменских в стильном аутфите показала, как радуется бабьему лету (фото)
18:33, 14 октября 2019Звезды
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"Бабье лето... Девичье настроение", - подписала снимок Каменских.
Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась новым стильным осенним "луком".
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Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Поп-звезд выбрала для кадра стильный кэжуал-образ - укороченные рваные джинсы, белую футболку и черную кожаную куртку и туфли в тон верхней одежде.
"Бабье лето... Девичье настроение", - подписала снимок Каменских.
Ранее певица Настя Каменских посетила светское мероприятие - вечеринку по случаю 20-летия журнала Cosmopolitan. Для выхода в свет артистка выбрала соблазнительный образ - она пришла в экстремальной черной мини-юбке, кожаной куртке и с мальвинкой на голове.
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