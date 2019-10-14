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Настя Каменских в стильном аутфите показала, как радуется бабьему лету (фото)

18:33, 14 октября 2019
Звезды
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Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux

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Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.  Поп-звезд выбрала для кадра стильный кэжуал-образ - укороченные рваные джинсы, белую футболку и черную кожаную куртку и туфли в тон верхней одежде.

"Бабье лето... Девичье настроение", - подписала снимок Каменских.

Ранее певица Настя Каменских посетила светское мероприятие - вечеринку по случаю 20-летия журнала Cosmopolitan. Для выхода в свет артистка выбрала соблазнительный образ - она пришла в экстремальной черной мини-юбке, кожаной куртке и с мальвинкой на голове.

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Теги: #фото#Настя Каменских