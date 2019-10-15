Вера Брежнева в платье с "экстремальным" декольте зазывает россиян на концерт (фото)

Исполнительница выступит в Москве с шоу "V элемент".

Украинская певица Вера Брежнева в последнее время часто появляется на различных мероприятиях в России. В этот раз на своей странице в Instagram она анонсировала концерт в Москве.

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Так, артистка написала, что он состоится 25 апреля 2020 года. Сопроводила свой пост поп-звезда соблазнительным фото, на котором предстала в шикарном черном платье с воланами и "экстремальным" декольте.

Дополнила образ Брежнева длинными сережками, ярко-красной помадой и распущенными волосами.

Ранее французский бренд Etam представил новую весенне-летнюю коллекцию. На этом фэшн-событии побывала и 37-летняя Вера Брежнева. Она появилась в необычном аутфите от польского бренда Magda Butrym - сером пиджаке в тоненькую полоску и массивным декоративным элементом на плече в виде цветка и белых брюках.