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Вера Брежнева "засветила" грудь, надев пиджак на голое тело (фото)

15:16, 26 сентября 2019
Звезды
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Брежнева очаровала поклонников / instagram.com/ververa

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Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram и опубликовала соответствующие фото. 

Так, на мероприятии Брежнева появилась в необычном аутфите от польского бренда Magda Butrym - сером пиджаке в тоненькую полоску и массивным декоративным элементом на плече в виде цветка и белых брюках. При этом поп-звезда не стала надевать под пиджак топ или блузу, ограничившись нижним бельем.

"Легендарный стадион Roland Garros, 4 тысячи зрителей, показ с концертом. Еще раз убедилась, что мода и музыка прекрасно дополняют друг друга", - написала певица.

Ранее Вера Брежнева на своей странице в Instagram объяснила страсть к демонстрации тела и опубликовала откровенно сексуальный снимок.

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Теги: #фото#Вера Брежнева