Вера Брежнева "засветила" грудь, надев пиджак на голое тело (фото)

Поп-звезда не стала надевать под пиджак топ или блузу, ограничившись нижним бельем.

Французский бренд Etam представил новую весенне-летнюю коллекцию. На этом фэшн-событии побывала и 37-летняя Вера Брежнева.

Читайте также"Киев?": Ани Лорак заинтриговала новым фото

Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram и опубликовала соответствующие фото.

Так, на мероприятии Брежнева появилась в необычном аутфите от польского бренда Magda Butrym - сером пиджаке в тоненькую полоску и массивным декоративным элементом на плече в виде цветка и белых брюках. При этом поп-звезда не стала надевать под пиджак топ или блузу, ограничившись нижним бельем.

"Легендарный стадион Roland Garros, 4 тысячи зрителей, показ с концертом. Еще раз убедилась, что мода и музыка прекрасно дополняют друг друга", - написала певица.

Ранее Вера Брежнева на своей странице в Instagram объяснила страсть к демонстрации тела и опубликовала откровенно сексуальный снимок.