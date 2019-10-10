Настя Каменских показала длинные ноги в ультракороткой юбке (фото)

На вечеринке в честь 20-летия Cosmopolitan "засветилась" и Каменских.

Певица Настя Каменских посетила светское мероприятие - вечеринку по случаю 20-летия журнала Cosmopolitan.

Читайте такжеРегина Тодоренко пришла на шоу и "засветила" черные трусики (фото, видео)

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. Для выхода в свет артистка выбрала соблазнительный образ - она пришла в экстремальной черной мини-юбке, кожаной куртке и с мальвинкой на голове.

Дополнила "лук"поп-звезда сумочкой в виде телефона с леопардовым принтом и черными туфлями-лодочками на невысоких каблуках.

Ранее Леся Никитюк, известная по шоу "Кто сверху" и "Орел и решка", появилась в новом дерзком образе на вечеринке по случаю 20-летия журнала Cosmopolitan.