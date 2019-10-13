Полякова потратила 50 тысяч евро мужа в Париже, чтобы "прикрыть срамные места" (видео)

По словам певицы, муж дал ей с собой свою платиновую карточку.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, как в начале отношений со своим мужем потратила его 50 тысяч евро в Париже.

Читайте также"Купи слона": дочери Оли Поляковой устроили травлю в сети из-за кроссовка (фото)Подробностями своего путешествия с мамой Полякова поделилась в интервью «Светской жизни».

«Он мне дал с собой свою платиновую карточку, и я потратила 50 тысяч евро. На то время это было как сейчас 150 тысяч. Цены были в три, а то и четыре раза дешевле, чем сейчас. Я тогда была очень молодая и очень неодетая, и мне нужно было прикрывать свои срамные места, поэтому я поехала прикрывать их в самые крутые бутики: Dior, Prada, Chanel» – призналась исполнительница.

В этом году Оля с мужем праздновали 15-ю годовщину свадьбы. По ее словам, он ей подарил автомобиль, а она ему – «бутылку хорошего виски, чтобы он напился с горя».

Ранее УНИАН сообщал, как Полякова обвинила Ольгу Бузову в плагиате.