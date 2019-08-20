Полякова обвинила Бузову в плагиате (фото, видео)
Украинская певица Оля Полякова обвинила свою российскую коллегу и тезку Ольгу Бузову в плагиате.
У себя в Instagram Полякова опубликовала скриншоты из нового клипа Бузовой "Лайкер" и фото своих образов из клипа "Королева ночи".
"Приятно быть цитируемым живым классиком", - написала Полякова.
Мнения в комментариях разделились. Одни действительно нашли схожесть в песнях. Другие отметили, что и идеи Поляковой не новы.
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"Никакого плагиата, этот клип станет с сотни раз популярней вашего", "Когда тебя все забыли и ты решил напомнить о себе через Бузову", "Я как только её песню услышала, о вас подумала, очень похоже. Наверно, пришло время теперь не у Запада стиль воровать, а у украинских артистов", "А я сразу сказала, что песня в стиле Поляковой!", "Было бы чем гордиться, когда обе спионерили чужие идеи. Первый с таким синтезатором был Томас Андерс, так что не спорьте", - пишут в комментариях.
Как сообщал УНИАН, ранее Полякова уже обвиняла в плагиате Светлану Лободу.