Полякова обвинила Бузову в плагиате (фото, видео)

Полякова считает, что Бузова в своем клипе повторила ее образы из видео на песню "Королева ночи".

Видео Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова обвинила свою российскую коллегу и тезку Ольгу Бузову в плагиате.

У себя в Instagram Полякова опубликовала скриншоты из нового клипа Бузовой "Лайкер" и фото своих образов из клипа "Королева ночи".

"Приятно быть цитируемым живым классиком", - написала Полякова.

Видео Ольги Бузовой

Мнения в комментариях разделились. Одни действительно нашли схожесть в песнях. Другие отметили, что и идеи Поляковой не новы.

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"Никакого плагиата, этот клип станет с сотни раз популярней вашего", "Когда тебя все забыли и ты решил напомнить о себе через Бузову", "Я как только её песню услышала, о вас подумала, очень похоже. Наверно, пришло время теперь не у Запада стиль воровать, а у украинских артистов", "А я сразу сказала, что песня в стиле Поляковой!", "Было бы чем гордиться, когда обе спионерили чужие идеи. Первый с таким синтезатором был Томас Андерс, так что не спорьте", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Полякова уже обвиняла в плагиате Светлану Лободу.