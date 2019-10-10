Регина Тодоренко пришла на шоу и "засветила" черные трусики (фото, видео)

Тревел-блогер и телеведущая разнообразила программу демонстрацией своих черных трусиков.

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко снялась в шоу Comment Out. В эфире во время финального конкурса она "засветила" свои трусики.

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Она играла на шоу против музыканта Ильи Прусикина, которому в финале нужно было либо позвонить Александру Маслякову-младшему и признаться, что ему нравиться его половой орган, либо написать маме СМС, в которой потребовать вернуть срочно все деньги, которые он ей давал, иначе он обратиться в суд, и у мамы будут проблемы, передает "Главред".

Регина Тодоренко в шутку предложила ему лучше сосать кутикулы женщины перед педикюром. "Может, лучше оближешь ноги женщины, сделаешь ей педикюр?", - спросила она.

"Да без проблем, я могу. Но маме я не могу", - заявил Прусикин. После этого Регина засмеялась и закинула ногу на стол, одновременно засветив нижнее белье.

Ведущий Владимир Маркони, Прусикин и Тодоренко дружно посмеялись.

Ранее популярная телеведущая Регина Тодоренко показала постельные игры со своим мужем Владом Топаловым.