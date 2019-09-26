Тодоренко показала, как развлекается с мужем в постели (фото)
17:00, 26 сентября 2019Звезды
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Она опубликовала видео, в котором их с мужем интимные игры в постели постоянно прерываются из-за детского плача.
Тодоренко показала постельные игры с мужем / фото Instagram
Популярная телеведущая Регина Тодоренко показала постельные игры со своим мужем Владом Топаловым.
В своем Instagram она опубликовала видео, в котором их с мужем интимные игры в постели постоянно прерываются из-за детского плача.
"Все как у всех! У вас ведь тоже так бывало?", - подписала видео телезвезда.
Как сообщал УНИАН, 25 октября 2018 Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились, тогда телеведущая была на 8-м месяце беременности. Пара провела тайную церемонию, на которой присутствовали только самые близкие. О том, что пара узаконила отношения, официально стало известно лишь в декабре, за пару дне до того, как у молодоженов родился сын. Летом пара сыграла большую свадьбу в Италии.
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