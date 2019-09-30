Одеться в сказку: дизайнер из Франции шьет фантастические тематические платья (видео)

Каждое платье дизайнера отражает сюжет любимых детских сказок или даже музыкальное произведение.

Французский дизайнер Сильви Факон превратила свою коллекцию в настоящее искусство – каждое ее платье отражает сюжет любимых в мире рассказов для детей или даже музыкальное произведение. Иногда это настоящие картины-пейзажи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, любая деталь каждой модели изготавливается и расписывается вручную. Всему этому дизайнер училась сама. Ранее Факон работала в социальной сфере.

Чаще всего чудо-платья у нее заказывают невесты. Правда, стоят они недешево: от 2 до 5 тысяч евро.

Впрочем, наряды, которые отражают пейзажи ее родного города Аррас, дизайнер не продает ни за какие деньги.

Как сообщал УНИАН, первая женщина-дизайнер дома Dior Мария Грация Кьюри показала свою коллекцию на парижской неделе моды. На подиуме, в частности, были деревья в горшках, а сами модели были одеты в платья и костюмы с растительным орнаментом.