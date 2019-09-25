Неделя моды: дизайнер Dior показала коллекцию с "растительными мотивами" (фото, видео)
Первая женщина-дизайнер дома Dior Мария Грация К'юрі показала свою коллекцию на парижской неделе моды. Посмотреть на нее пришло немало звезд.
Читайте такжеКак 19 лет назад: Дженнифер Лопес стала звездой показа коллекции Versace (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Так, гостями показа стали актрисы Моника Белуччи, Джулиана Мур и Дженнифер Лоуренс. Дизайнер посвятила коллекцию сестре легендарного основателя бренда – Катрин Диор.
Женщина, которая в молодости была участницей партизанского движения, всю жизнь занималась садоводством. Именно поэтому на подиуме появились деревья в горшках, а сами модели нарядились в платья и костюмы с растительным орнаментом.
Дизайнер обещает после показа отдать растения для озеленения французской столицы.
Как ранее сообщал УНИАН, владелец Louis Vuitton и Dior стал вторым самым богатым человеком мира.