Стало известно, кто покинул "Танцы со звездами" после шестого эфира

В этом эфире звездные участники воссоздали сцены из известных кинолент и превратились в своих любимых кумиров.

29 сентября на канале "1+1" состоялся шестой прямой эфир обновленного третьего сезона проекта "Танцы со звездами".

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Как передает ТСН, в этом эфире звездные участники воссоздали сцены из известных кинолент и превратились в своих любимых кумиров, поскольку темой шоу был "Вечер кинофильмов".

Во время шестого прямого эфира "Танцев со звездами" в зону риска попали участники: Алена Шоптенко и Алексей Яровенко, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Дзидзьо и Яна Цыбульская.

Так, после голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинула пара Дзидзьо и Яна Цыбульская.