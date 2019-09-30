цей матеріал доступний українською

Стало известно, кто покинул "Танцы со звездами" после шестого эфира

00:25, 30 сентября 2019
Звезды
91 0
Завершился шестой прямой эфир проекта / фото 1+1

Читайте такжеЛобода в ультракоротком платье-сетке устроила эротичные танцы (видео)

Как передает ТСН, в этом эфире звездные участники воссоздали сцены из известных кинолент и превратились в своих любимых кумиров, поскольку темой шоу был "Вечер кинофильмов".

Во время шестого прямого эфира "Танцев со звездами" в зону риска попали участники: Алена Шоптенко и Алексей Яровенко, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Дзидзьо и Яна Цыбульская.

Так, после голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинула пара Дзидзьо и Яна Цыбульская.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #танцы со звездами