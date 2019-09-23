"Я рада": MARUV прокомментировала свой вылет с "Танцев со звездами"

Певица благодарит поклонников за поддержку и, в то же время, признается, что рада такому результату.

Певица MARUV, которая покинула проект "Танцы со звездами" после пятого прямого эфира, прокомментировала вылет из шоу.

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В сторис в Instagram артистка запостила видео, где благодарит поклонников за поддержку и, в то же время, признается, что рада такому результату.

"Друзья, спасибо всем, кто меня поддерживал, кто голосовал, я вас так люблю, мне так приятно. Но я прошу вас не расстраиваться, потому что я очень рада, я так устала, этот месяц был очень тяжелым. У меня не было ни одного выходного, я почти не спала. Я ухожу счастливой, потому что наконец я займусь делами с альбомом и сделаю свою арт-выставку", - поделилась планами на ближайшее будущее артистка.