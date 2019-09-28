Лобода в ультракоротком платье-сетке устроила эротичные танцы (видео)

Во время танца девушка дула на Лободу из фена, чтоб ее волосы развивались.

Сбежавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода устроила эротические танцы за кулисами одного из концертов. Певица в своем Instagram опубликовала видео, на котором она, одетая в короткое платье-сетку с бахромой и глубоким декольте, танцует, снимая все на телефон. В этот момент девушка дует на Лободу из фена, чтоб ее волосы развивались. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 27 Сен 2019 в 7:35 PDT Как сообщал УНИАН, ранее Лобода показала фото в нижнем белье.

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