цей матеріал доступний українською

Лобода в ультракоротком платье-сетке устроила эротичные танцы (видео)

16:22, 28 сентября 2019
Звезды
359 0
Лобода показала эротичные танцы / фото instagram.com/lobodaofficial

Певица в своем Instagram опубликовала видео, на котором она, одетая в короткое платье-сетку с бахромой и глубоким декольте, танцует, снимая все на телефон.

В этот момент девушка дует на Лободу из фена, чтоб ее волосы развивались.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода показала фото в нижнем белье.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Светлана Лобода