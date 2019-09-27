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Светлана Лобода показала фото в нижнем белье

06:29, 27 сентября 2019
Звезды
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Лобода сверкнула стальным прессом / instagram.com/lobodaofficial

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в модной леопардовой блузе и трусах в "хищный" принт. Такой наряд очень выгодно подчеркнул все прелести Лободы: пресс на животе и прокачанные бедра "суперзвезды".

"Тебе", - коротко подписала соблазнительный кадр исполнительница.

"Кошка", "Шикарная", "Просто космос", "Нереальная", "Огонь", "Тебе - это Тиллю?", "Слишком идеальна для этого мира", "Секси", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Светлана Лобода объяснила ситуацию с фотографией обнаженной женщины, опубликованной в ее Instagram.

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Теги: #фото#Светлана Лобода