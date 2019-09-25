Светлана Лобода объяснила появление скандального интимного фото в Instagram

Лобода подчеркнула, что после публикации фотографии села в самолет, а после перелета узнала о скандале вокруг нее.

Опальная украинская певица Светлана Лобода объяснила ситуацию с фотографией обнаженной женщины, опубликованной в ее Instagram.

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Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube-канале. Поп-звезда подчеркнула, что хотела опубликовать провокационный пост с голым телом, чтобы набрать лайки.

"Я себя с ней не олицетворяла. Просто очень прикольно, очень провокационно", - объяснила поп-звезда.

Лобода подчеркнула, что после публикации фотографии села в самолет, а после перелета узнала о скандале вокруг нее. По ее словам, пост с чужим снимком был удален администрацией Instagram.

"Может быть, моя ошибка в том, что я не подписала, что это ее фотка", - объяснила певица.

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10 июля стало известно, что Лобода опубликовала в Instagram фотографию известной блогерши Nude Yoga Girl, у которой более 900 тысяч подписчиков. Девушка анонимно выкладывает свои обнаженные фото, на которых она позирует в разных асанах, при этом ее лицо всегда скрыто.