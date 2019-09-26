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Американская супермодель Эмили Ратаковски показала роскошную грудь крупным планом (фото)

12:05, 26 сентября 2019
Звезды
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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала новый откровенный снимок.

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Он появился в ее Instagram-аккаунте.

На фото 28-летняя модель позирует в черном обтягивающем топе, во всей красе демонстрирующем ее роскошную грудь. 

Как сообщал УНИАН, ранее американская супермодель Эмили Ратаковски в полупрозрачном кружевном белье позировала в продуктовом магазине.

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски