Американская супермодель Эмили Ратаковски показала роскошную грудь крупным планом (фото)

На фото 28-летняя модель позирует в черном обтягивающем топе, во всей красе демонстрирующем ее роскошную грудь.

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