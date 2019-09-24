Американская супермодель Эмили Ратаковски в полупрозрачном кружевном белье позировала в продуктовом магазине (фото)

На фото 28-летняя модель позирует в черном кружевном белье на фоне холодильника с напитками в продуктовом магазине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Somehow never posted this from our @inamoratawoman BODY drop! Do you guys want to see more lacy sets like this from us? Telll me whatcha want and we’ll make it👇 Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 23 Сен 2019 в 8:42 PDT

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала новый откровенный снимок.

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Он появился в ее Instagram-аккаунте в понедельник, 23 сентября.

На фото 28-летняя модель позирует в черном кружевном белье на фоне холодильника с напитками в продуктовом магазине.

«Почему-то до сих пор не опубликовала этот кадр со съемок линейки Body нашего бренда Inamorata Woman. Ребята, а вы бы хотели видеть больше кружевных комплектов? Напишите, что вам нравится, и я это выпущу», - написала Ратаковски в посте.