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Американская супермодель Эмили Ратаковски в полупрозрачном кружевном белье позировала в продуктовом магазине (фото)

10:46, 24 сентября 2019
Звезды
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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала новый откровенный снимок.

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Он появился в ее Instagram-аккаунте в понедельник, 23 сентября.

На фото 28-летняя модель позирует в черном кружевном белье на фоне холодильника с напитками в продуктовом магазине.

«Почему-то до сих пор не опубликовала этот кадр со съемок линейки Body нашего бренда Inamorata Woman. Ребята, а вы бы хотели видеть больше кружевных комплектов? Напишите, что вам нравится, и я это выпущу», -  написала Ратаковски в посте.

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски