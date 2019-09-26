"Киев?": Ани Лорак заинтриговала новым фото
06:24, 26 сентября 2019Звезды
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Исполнительница написала, что собирается в небольшое путешествие.
Лорак показала фото в авто / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак заинтриговала поклонников новым снимком.
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Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует, сидя в машине в стильном наряде черного цвета - пиджаке и штанах, а также ботильонах на шпильке.
"Собираюсь в небольшое путешествие. Столько всего нужно успеть! Как думаете, где я проведу выходные?", - спросила Ани Лорак фанов.
В комментариях к посту поклонники стали гадать, не намекает ли "дива" на приезд в столицу Украины: "Украина?", "Киев?", "Наконец-то в Украину?".
Ранее Ани Лорак, которая живет и работает в России, вызвала споры в сети соблазнительным видео из бэкстейджа съемок клипа на новую песню.
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