"Киев?": Ани Лорак заинтриговала новым фото

Исполнительница написала, что собирается в небольшое путешествие.

Опальная украинская певица Ани Лорак заинтриговала поклонников новым снимком.

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Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует, сидя в машине в стильном наряде черного цвета - пиджаке и штанах, а также ботильонах на шпильке.

"Собираюсь в небольшое путешествие. Столько всего нужно успеть! Как думаете, где я проведу выходные?", - спросила Ани Лорак фанов.

В комментариях к посту поклонники стали гадать, не намекает ли "дива" на приезд в столицу Украины: "Украина?", "Киев?", "Наконец-то в Украину?".

Ранее Ани Лорак, которая живет и работает в России, вызвала споры в сети соблазнительным видео из бэкстейджа съемок клипа на новую песню.